İzmir'de korkunç anlar! Sele kapılan kadın böyle kurtarıldı

İzmir'de etkili olan sağanak yağışın ardından caddeler suyla doldu. Araçlarda mahsur kalanların yardımına çekiciler yetişti. Yağışın etkili olduğu noktalardan Buca'da, logarlar taştı, alt geçitler su ile doldu. Bazı vatandaşların evlerini su bastı. Evlere giren sular pompalar yardımıyla tahliye edildi.

Belediye ekipleri tıkanan logarları açmak için seferber olurken, trafik polisi ekipleri de yolda kalan araç sürücülerine yardımcı olurken, sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

Dere taştı, evler su içinde kaldı

İzmir'de, sağanak nedeniyle Yeşildere semtinde bulunan, semte ismini de veren Yeşildere taştı. Taşkın sırasında derenin çevresindeki demir korkuluklar sökülerek, sokaklarda sürüklendi. Birçok ev sel sularına teslim olurken, mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Yağmur sularının çekilmesinin ardından mahalledeki sokaklar sel sularının getirdiği çamur ve çöp içinde kaldı. Ekipler, temizlik çalışması yaparken, mahalle sakinleri sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.

'Çocukları omzumuzda kaçırdık'

Evi sel sularına teslim olan mahalleliden Tolga Yüzükan, "Canımızı zor kurtardık. Bu ev sular altındaydı. İçeride 3 tane çocuk vardı, omzumuzda kaçırdık çocukları. Evde oturacak eşya kalmadı. Kim verecek bunun hesabını. Çocuklar çığlık çığlığa ağladılar. Onları nasıl çıkardığımızı bilemedik” dedi.

'Bir anda ne olduğunu anlamadık'

Evini su basan vatandaşlardan Ahmet Yerli, "Evlerimizi su bastı, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir anda ne olduğunu anlamadık. Birden bire su bastı. Arka sokakta akrabamız vardı, 'Evleri su bastı' deyince birden çıktı. Herkes telaşta, korkudan herkes sokaklara çıktı. Herkes perişan oldu. Biz şu anda evlerimizi toparlıyoruz, sabaha kadar ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dere taşmış, köprünün başındaki demirler bile kırılmış. Yardım bekliyoruz, ilgilenilmesini istiyoruz ama gelen giden yok” dedi.