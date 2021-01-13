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Fatih'te iki sürücünün ışık ihlali kavgası kameraya yansıdı

Demirören Haber Ajansı

FATİH'te sarı ışıkta geçen otomobil sürücüsü ile kamyonet sürücüsü arasında tartışma çıktı. Sürücülerin sözlü tartışması bir süre sonra tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

İstanbul’un Fatih ilçesi Sirkeci semtinde, dün akşam saatlerinde ışık ihlali yaptığı öne sürülen otomobil nedeniyle yol tıkandı. Bu duruma sinirlenen kamyonet sürücüsü, otomobil sürücüsünün yanına giderek tartışmaya başladı.

Kısa süre içinde ikilinin tartışması tekmeli tokatlı kavgaya döndü.

Araya giren vatandaşlar iki sürücüyü ayırırken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

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