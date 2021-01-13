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Antalya'da vatandaşlar sahile akın ettiler! Görenler cep telefonuna sarıldı

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da etkili yağış ve fırtına sonrasında oluşan dev dalgalar vatandaşların ilgisini çekti. Sahile gelen vatandaşlar boyu 4 metreyi bulan dalgaları fotoğrafladı.

Antalya için Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün dün yaptığı sağanak ve fırtına uyarısının ardından gece saatlerinde başlayan sağanak ve şiddetli rüzgar, bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak sürdürdü. Kentte rüzgarın hızı 31 kilometreye kadar çıkarken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde boyu 4 metreye kadar çıkan dev dalgaların dövdüğü sahil ve falezlerdeki kayalıklar beyaza büründü. Bulutların arasından nadiren çıkan güneş ile birlikte denize vuran ışık hüzmesi de muhteşem bir manzara oluşturdu.

O anları gören bazı vatandaşlar, seyir terası ve sahil kısmına gelerek cep telefonlarına sarıldı. Vatandaşlar muhteşem manzarayı fotoğraflayarak anı ölümsüzleştirdi.

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