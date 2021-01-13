İncir tatlısı nasıl yapılır bir tabak asla yetmeyecek!

Tatlısız asla diyenlerden misiniz? Akşamları çayın yanında sürekli canınız lezzetli bir tatlı mı çekiyor? Hafif tatlıları da seviyorsanız bu tarifimiz tam size göre! Çok eski bir tarif olan incir tatlısını evinizde yapmaya ne dersiniz? İşte en pratik ve lezzetli haliyle incir tatlısı tarifi ve püf noktaları. Mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

20-25 adet incir, 20-25 adet yarım ceviz, 1 su bardağı şeker, 1,5 su bardağı su.

https://www.youtube.com/watch?v=p4kmLcVa9V8&t=194s