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SAĞLIK

İlk CoronaVac aşısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmasının ardından, "Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Acil kullanım onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle geldiği hastanede sağlık görevlilerince aşı yapılan Koca, yaptığı açıklamada, "Tünelin ucunda ışık göründü demiştim hatırlarsınız. Bugün öyle bir gün" ifadesi kullandı.

Aşılamanın dünyada başlamasıyla bu ışığın görüldüğünü kaydeden Koca, "Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Koca, herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizerken, "Çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından biri aşı. Normal, eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

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