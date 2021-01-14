BIST 1.547
DOLAR 7,36
EURO 8,96
ALTIN 437,98
YEREL

Esenler’de şok! Lüks araç vatandaşların gözü önünde soyuldu

İSTANBUL Esenler’de cadde üzerinde park halindeki bir lüks araç, 3 hırsız tarafından vatandaşların gözleri önünde soyuldu.

Esenler'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda cadde üzerinde park halinde bulunan lüks aracın arkasına araçlarını park eden üç hırsız, çevreyi gözetledikten sonra lüks araca yanaşarak yumruklarla camı kırdı. Bir hırsız geldikleri araçta beklerken, bir hırsızda hızlı bir şekilde araca girerek elektronik aksamları sökmeye başladı.

Vatandaşlara aldırış etmeden aracı soydular

Aracın içerisinde bulunan hırsız söktükleri elektronik parçaları dışarıda bekleyen arkadaşına vererek geldikleri araca yükledi. Bu sırada cadde üzerinde araçların ve vatandaşların gelmesine aldırış etmeyen hırsızların rahat tavırları şaşkına çevirdi. Hırsızlar çevresindeki vatandaşları umursamadan hırsızlık yapmaya devam etti. Lüks aracın içini talan eden hırsızlar alacakları malzeme kalmayınca, geldikleri araca binerek kayıplara karıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Benim Adım Melek 49. bölüm fragmanı
Uyanış Büyük Selçuklu 17. bölüm fragmanı
Kırmızı Oda 20. bölüm 2. fragmanı
İstanbul Sirkeci'de trafikteki tekmeli tokatlı kavga kamerada
İlk CoronaVac aşısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı
Çanakkale'de koronavirüs şüphelisi göbek atıp spor yaptı
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a 2 yıl hapis istemi
İncir tatlısı nasıl yapılır bir tabak asla yetmeyecek!
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! 'Bunu yayımlamayın' ricasında bulundu
Fatih'te iki sürücünün ışık ihlali kavgası kameraya yansıdı