Esenler’de şok! Lüks araç vatandaşların gözü önünde soyuldu

Esenler'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda cadde üzerinde park halinde bulunan lüks aracın arkasına araçlarını park eden üç hırsız, çevreyi gözetledikten sonra lüks araca yanaşarak yumruklarla camı kırdı. Bir hırsız geldikleri araçta beklerken, bir hırsızda hızlı bir şekilde araca girerek elektronik aksamları sökmeye başladı.

Vatandaşlara aldırış etmeden aracı soydular

Aracın içerisinde bulunan hırsız söktükleri elektronik parçaları dışarıda bekleyen arkadaşına vererek geldikleri araca yükledi. Bu sırada cadde üzerinde araçların ve vatandaşların gelmesine aldırış etmeyen hırsızların rahat tavırları şaşkına çevirdi. Hırsızlar çevresindeki vatandaşları umursamadan hırsızlık yapmaya devam etti. Lüks aracın içini talan eden hırsızlar alacakları malzeme kalmayınca, geldikleri araca binerek kayıplara karıştı.