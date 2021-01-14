Mardin'de dikkatsizlik ölümüne neden olacaktı! Korkunç kaza kamerada
MARDİN'de raylı sistemden gelen 50 kiloluk gübre torbası, çiftçinin üzerine düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Kızıltepe’ye bağlı Yamaç köyünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir çiftçi, buğday ekimi için gübre torbalarını römorka yüklediği esnada raydan gelen torbalardan biri çiftçinin üzerine düştü. Dengesini kaybeden çiftçi römorktan yere yuvarlandı. 50 kiloluk torbanın altında kalan çiftçi kazayı ucuz atlattı.