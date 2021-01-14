Koç haftalık burç yorumları 18-24 Ocak para konuları gündeminizde!

Yükselen Koçlar pazartesi, salı ve çarşamba akşamına kadar Ay Koç burcunda biraz duygusalsınız yalnız çarşamba akşamı Ay Plüton karesi gerçekleşecek ikili ilişkilerde gerilimler olabilir sakin olun. Perşembe, cuma ve cumartesi öğlene kadar Ay Boğa burcunda olacak demek ki finansal konular ön plana çıkıyor ayrıca kariyerle bağlantılı konularda ön plana çıkacaktır. Perşembe öğlen Ay, Mars, Uranüs kavuşumu gerçekleşiyor yani çok güdüsel çok fevri olacaksınız buna mutlaka dikkat edin.

Pazar günü Ay İkizler burcuna geçiyor buda demek oluyorki pazar günü planlarınız olabilir, sıkı dostlarınızla bazı gündemleriniz olabilir belki bazılarınızın eğitim planı olabilir, ticari konularda bir takım kararlar alabilirsiniz yada aracınızla ilgili de bir gündem olabilir. Bu hafta Güneş artık ova burcuna giriyor ve bu hafta itibari ile hem kariyerinize dair dem de yaşama dair umutlarınız, hedefleriniz tazeleniyor yükselen Koçlar yaşamınız için yeni planlarınız var bazılarınız kariyerinizle ilgili açılımlar yapabilir, iş başvurularında bulunabilir kariyeriyle ilgili planlar yapabilir bazılarınız hayata dair bambaşka planlar içerisinde.