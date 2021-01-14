Konya'da ölümle burun buruna geldi! Uçan çatıdan son anda kurtuldu

Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı Konya Caddesi üzerinde yürüyen Serdar Kılıç, şiddetli rüzgar sonucu önünde bulunduğu 3 katlı binanın çatısının uçtuğunu fark etti. Bir anlık refleks ile duvar kenarına kaçan Kılıç, son anda kurtuldu. Yaşanan o anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

"Felakete neden olabilirdi"

Kendisinin de çatı ustası olduğunu belirten Kılıç da "Çocuklarıma silgi ve yapıştırıcı almak için kırtasiyeye giderken, bir gürültü duydum. Oluk yanıma düştü. Çatının parçası da yola düştü. Bir an refleksle kaçtım. Korkmuştum. Çok şükür yara almadan kurtuldum. Allah göstermesin büyük bir felakete neden olabilirdi.'' diye konuştu.