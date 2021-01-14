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Karnabahar köftesi nasıl yapılır lezzeti ağızda dağılıyor!

Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık şahane bir karnabahar köftesi yapmaya ne dersiniz?

Çok seveceğiniz bir tarifle karşınızdayız kışın en güzel sebzelerinden karnabaharın köftesini hiç denediniz mi? Seveni olduğu kadar hiç tüketmeyeni de olan bu sebzeyi tadına doyamayacağınız şekilde pişirmeye ne dersiniz? Karnabahar köftesi, karnabahar sevmeyenlere bile karnabaharı sevdirecek lezzette. Yumurta, soğan, maydanoz ve baharatlar... Galeta unuyla da bir araya gelip kızarınca da nefis oluyor. Siz de karnabahar köftesini denemek isterseniz, malzeme listesine ve yapılışına bir göz atabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

Yarım kilo karnabahar, iki adet yumurta, 1 adet orta boy soğan, 2 diş sarımsak, bir tutam maydanoz, 1 su bardağı galeta unu, yarım su bardağı un, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karbonat, bir fincan bardağı su, tuz.

https://www.youtube.com/watch?v=2mRCnUr7qUw&pbjreload=101

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