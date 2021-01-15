Kemal Kılıçdaroğlu'nun aşı açıklaması dikkat çekti sıramı bekleyeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı daveti geldiğini belirtti. Öncelikle sağlık çalışanlarının olması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim” dedi.

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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği "Sen Varsan Biz Varız" kampanyasına canlı bağlantı ile katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Covid-19 aşı kampanyasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Kılıçdaroğlu, Covid-19 hastaları ile temas kurması dolayısıyla önce sağlık çalışanlarının aşı vurulması gerektiğini vurguladı.

"Öncelikle sağlık çalışanlarının aşı olması lazım"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kendisini arayarak aşı olmaya davet ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, ”Aşılama başladı, aşı için davet de geldi. Sayın bakan aradı, ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim. Öncelikle sağlık çalışanlarının aşı olması lazım. Onlar aşı olduğu zaman, çünkü onlar doğrudan doğruya hastalarla ilişki kuruyorlar. Onları tedavi ediyorlar. Onlar günün 24 saati çalışıyorlar. Eğer bugün pandemide çok ciddi bir yaygın tablo ortaya çıkmadıysa bunun temel nedeni bizim sağlık çalışanlarımızın verdikleri mücadeledir. O nedenle ben buradan bütün arkadaşlarıma da ifade edeyim. Eğer bir yerde bir sağlık çalışanı görürseniz ona benim selamlarımı, saygılarımı iletirseniz çok memnun olurum. Çünkü sağlık çalışanlarının verdiği, gösterdiği çaba her şeyin üstünde” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu Best FM'de ne dedi?

Kılıçdaroğlu, bu sabah Best FM canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmuş soruları yanıtlamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı için tüm siyasi parti liderlerine çağrı yaptığı hatırlatılarak, ne zaman aşı olacağı sorulan Kılıçdaroğlu, "Dün akşam Sayın Sağlık Bakanı aradı, aşı olmak için çağrıda bulundu. Tabii dedim. Hekimler aşı olmamızı istiyorlar, biz de doğal olarak aşı oluruz. 'Ben de gerekirse refakat ederim' dedi. Ben de aşı olacağım." diye cevap vermişti. Planlamayı ne zamana yaptığı sorulan Kılıçdaroğlu, "Henüz karar vermedim ama bugün yarın olacak." ifadesini kullanmıştı.