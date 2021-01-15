Galatasaray'a Falcao piyangosu! Portland Timbers talip oldu

Galatasaray'ın Kolombiyalı oyuncusu Radamel Falcao'ya ABD'den Portland Timbers talip oldu.

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Galatasaray'da senelik 5 milyon € garanti ücret kazanan Radamel Falcao, bu sezon takımına katkı sağlayamadı. Çok uzun süre sakatlığı nedeniyle sahadan uzak kalan Falcao, son olarak Antalyaspor maçında oyuna girdi ve kısa süre sonra yeniden sakatlandı. Ligin ilk yarısını kapatan Radamel Falcao, Madrid'e tedavi olmaya gidecek.

MLS ekiplerinden Portland Timbers teknik direktörü Giovanni Savarase, Radamel Falcao'nun transfer edilmesini istiyor. Galatasaray, Falcao'nun maaşının tamamını karşılamaları şartıyla Portland Timbers yetkililerine izin verdi. Falcao'nun bu teklife nasıl cevap vereceği merak konusu.

Milyoner iş adamı ise göz kırpma emojisi ile yanıt verdi

Şu anda ESPN için çalışan eski ABD'li futbolcu Gercules Gomez, Portland Timbers'ın sahibi Merrit Paulson'a Galatasaray'ın ayrılık için her türlü kolaylığı göstereceği Falcao'nun transfer durumunu sordu. Milyoner iş adamı ise göz kırpma emojisi ile yanıt verdi.

“Falcao taraftar talebiyle yapılan bir transferdir”

Falcao konusuna da değinen Cengiz, “Falcao geldiğinde 60 bin kişi geldi stada. Falcao tümüyle taraftarın talebiyle yapılan transferdir. Bundan utanmıyoruz, eleştirmiyoruz. O gün İstanbul sallandı. İstanbul tarihinin 1 Mayıs mitingleri haricinde en büyük toplantısıymış. Falcao çok değerli bir oyuncu. Ama sakatlıktan kurtulamadı. Bize geldiğinde de sakat değildi. Geldiğinde çok yüklendi. Monaco kalması için 8 milyon Euro teklif etti ama kendisi “Attığım golün anonsunun hoparlörden anons edilince stadın sessiz kalmasından sıkıldım” dedi. Şimdi İspanya’da tedavisi sürecek. Falcao düzelecek ve gelecek. Ama kendisi “Ben şu kulübü buldum ve transfer olmak istiyorum” derse ki, kendisine Güney Amerika ve Arap kulüplerinden teklif var, o zaman yardımcı oluruz” diye konuştu.