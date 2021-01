Mesut Özil'den "Eyüp Sultan" paylaşımı

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Mesut Özil, paylaşımıyla taraftarları heyecanlandırdı. 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Arsenal için tek bir dakika bile oynamadı ve mevcut transfer penceresinde, Fenerbahçe'ye katılıp Süper Lig'de forma giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe sportif direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde gazetecilere verdiği demeçte, 'Mesut, Fenerbahçe'ye her zamankinden daha yakın' demişti.

Yıldız futbolcu, Eyüp Sultan Camii konumunu eklediği cuma paylaşımında İbn Kayyim El-Cevziyye'nin "İman iki sınıftır, sabır ve şükür" sözüne yer verdi.

Mesut Özil'in paylaşımına kısa süre içinde yorum ve beğeni yağdı.

Imaan is of two halves; half is patience (Sabr) and half is being thankful (Shukr). 🤲🏼🕌🤲🏼

Ibn Qayyim Al-Jawziyya #JummaMubarak #hayirlicumalar pic.twitter.com/dmzLmUXPg3