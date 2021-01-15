BIST 1.541
DOLAR 7,39
EURO 8,97
ALTIN 440,83
HABER /  FENERBAHÇE
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Atilla Szalai için Fenerbahçe açıklaması: Görüşmeler devam ediyor

Fenerbahçe, Apollon Limassol forması giyen Attila Szalai'yı renklerine katmaya hazırlanıyor. Apollon Limassol Başkanı Nikos Kirzis, transfer süreci ile ilgili konuştu.

Abone ol

Fenerbahçe, Apollon Limassol forması giyen Attila Szalai'yı renklerine katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki stoper için Güney Kıbrıs temsilcisine 1.5 milyon Euro bonservis teklif etti. Apollon yönetimi, anlaşmaya sonraki satıştan pay maddesi de eklemek istiyor.

Apollon Limassol Başkanı Nikos Kirzis ise süreçle ilgili NTV'ye açıklama yaparak, "Şu an söyleyecek bir şey yok. Fenerbahçe ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu bir süreç" dedi. 

Szalai da Türkiye’de oynamaya sıcak bakıyor. Apollon Limassol’un teklifi kabul etmesi halinde transfer önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak.

Erol Bulut’un transferini özellikle istediği Attila Szalai, 1.92 boyunda ve iki ayağını da kullanabiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da genç kız yaşadığı kabusu gözyaşlarıyla anlattı: Hızır Hoca olarak tanıttı
WhatsApp Türkiye’deki kullanıcılara özel bilgilendirme yayımladı
İran'a karşı çok konuşulacak adım ABD Başkanı Trump talimatı verdi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli koronavirüs aşısı yaptırdı
Cuma namazı kaç rekat nasıl kılınır Diyanet resimli anlatım
Denizli'de bir süre önce yerleştirildiği pansiyondan cansız bedeni çıkarıldı
Diyarbakır'da feci kazada ölü ve yaralılar var! Hava ambulansı sevk edildi
AnadoluJet İran ve Irak uçuşlarını başlattı
Mustafa Yeneroğlu, Erdoğan'a hitaben yazdığı AK Parti'den istifa mektubunu yayımladı!
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleriyle ilgili yeni gelişme güvenlik kaynakları açıkladı
Yorumlar