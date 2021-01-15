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Antalya'da genç kız yaşadığı kabusu gözyaşlarıyla anlattı: Hızır Hoca olarak tanıttı

Demirören Haber Ajansı

Sosyal medya fenomeni Arya lakaplı 18 yaşındaki Şimal Akalın yaşadığı tacizi gözyaşlarıyla anlatmıştı. 'Hakaret' ve 'tehdit' suçlamasıyla hakkında dava açılan B.I.'nın yargılanmasına başlandı.

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Sosyal medyada 'Arya' olarak tanınan fenomen Şimal Akalın, 2019 yılının aralık ayında, kendisine mesaj atan ve adının B.I. olduğunu söyleyen kişi tarafından tehdit edilmeye başlandı. Bu durumu sosyal medyadan ağlayarak hayranlarıyla paylaşan Şimal Akalın'a, büyük destek geldi. 'Arya İçin Adalet' başlığı adı altında yapılan paylaşımlar, binlerce kişiye ulaştı. Şimal Akalın'ın şikayeti sonrası Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, B.I. hakkında soruşturma başlattı. Savcılığın, B.I. hakkında 'hakaret' ve 'tehdit' suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle hazırladığı iddianame, Antalya 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. B.I., daha önce savcılığa verdiği ifadesinde, suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Başka bir suçtan Kayseri'de tutuklu bulunan sanık B.I., cezaevinden SEGBİS bağlantısı kurulamadığı için ilk duruşmaya katılamadı. Şimal Akalın, annesi ve avukatı salonda hazır bulundu. Şimal Akalın, sanığın kendisine 'hakaret' ve 'tehdit' etmekle kalmayıp 'iftira' suçu işlemeye başladığını öne sürdü. Sanık B.I'nın kendisini, geçen yıl sosyal medya fenomeni 'Ares' takma adlı Şehmuz Özdemir'in ölümüne sebep olmakla suçladığını ifade eden Akalın, “Ares benim 2,5 yıllık arkadaşımdı. Böyle çirkin iftira ancak sahibine yakışır. Ailesiyle de görüşürdüm. Ölümü hepimizi derinden etkiledi. Zaten katilleri de belli" dedi.


"Bu kez bana başka numaralardan mesaj atarak, aramaya başladı"
Sanığın iki gün süren tehdit ve hakaretlerinin ardından telefonunu engellediğini sözlerine ekleyen Şimal Akalın, “Bu kez bana başka numaralardan mesaj atarak, aramaya başladı. Ayrıca kendisini çevresine 'Hızır Hoca' olarak tanıtıyormuş. Bu kişi benim yakın bir arkadaşımı da böyle kandırmış. Mesajlarında bana 'Seni öldürürüm', 'Silahımla, pitbullumla gelirim' diyerek, aileme ve bana ağza alınmayacak küfürler etti. Kendisinden şikayetçiyim" diye konuştu. Şimal Akalın, sanığı daha önce hiç görmediğini, yolda karşılaşmış olabileceklerini, kendisiyle tanışıklığı olmadığını sözlerine ekledi. Duruşma, sanığın dinlenmesi için ertelendi.

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