BIST 1.541
DOLAR 7,39
EURO 8,97
ALTIN 440,83
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Gardıroptaki gizli bölmede yakalanmıştı! FETÖ şüphelisi kadın adliyede

 ŞANLIURFA’da polisin düzenlediği operasyonda, evinde gardırobun gizli bölmesinde yakalanan FETÖ şüphelisi Z.T. adlı kadın, adliyeye sevk edildi.

Abone ol

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda FETÖ/PDY yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve 3 yıldır aranan Z.T. adlı kadının adresi belirlenerek operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada Z.T., yatak odasında bulunan gardırobun içine yapılan gizli bölmede yakalandı.

Gözaltına alınan Z.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Zonguldak-İstanbul karayolunda yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var
3 GSM operatöründen yerli mesajlaşma uygulaması işbirliği
Galatasaray'a Falcao piyangosu! Portland Timbers talip oldu
Galatasaray Denetim Kurulu'nun 'ibrasızlık' kararı iptal edildi
Atilla Szalai için Fenerbahçe açıklaması: Görüşmeler devam ediyor
Antalya'da genç kız yaşadığı kabusu gözyaşlarıyla anlattı: Hızır Hoca olarak tanıttı
WhatsApp Türkiye’deki kullanıcılara özel bilgilendirme yayımladı
Mesut Özil'den "Eyüp Sultan" paylaşımı
İran'a karşı çok konuşulacak adım ABD Başkanı Trump talimatı verdi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli koronavirüs aşısı yaptırdı
Yorumlar