Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Mevlana Meydanı dünyanın önemli meydanları arasına girecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da düzenlemesi yapılan Mevlana Meydanı hakkında konuştu. Kurum ''Mevlana Meydanı ve çevresi yeni çehresine kavuştuğunda sevginin, hoşgörünün, vefanın ve vuslatın simgesi olacaktır" dedi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mevlana Çarşısı ile Yeni Altın Çarşısı dönüşüm projeleri ve 82 bin metrekarelik alana inşa edilecek Millet Bahçesi'nin temel atma ve toplu açılış törenine katıldı.

'Millet bahçemizi 108 bin metrekarelik devasa alana yapıyoruz'

Bakan Kurum, Konya'da yapılacak olan Millet Bahçesi'nin eski stadın bulunduğu 108 bin metrekarelik bir alana yapılacağını hatırlattı. Kurum, ''Millet bahçemizi, çocuklarımız için tenis kortu, basketbol sahası, satranç grubu, oyun alanlarıyla, yine gençlerimizin kitap okuyacakları millet kıraathanesiyle, göledi, Türk-İslam Bahçesi, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla Konya’mıza, Konyalı hemşerilerimize armağan edeceğiz. Yatırım bedeli 44.5 milyon lira olan bu millet bahçemizi, 108 bin metrekarelik devasa bir alanda yapıyoruz. Projemizi inşallah bu yılın ağustos ayında tamamlayıp sizlerin, Konyalı hemşerilerimizin, gençlerimizin hizmetine sunacağız. Yine bu millet bahçemizde, selâtin camileri gibi kültürümüzü, medeniyetimizi yansıtan çok güzel bir camimizi de Konyalı kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. 23 metre kubbe çapıyla, 59 metre yüksekliğindeki 4 minaresiyle, açık avlusuyla birlikte 14 bin 400 kardeşimizin aynı anda saf tutacağı camimizin de temellerini bugün atıyoruz. Yeni millet bahçemiz, yeni camimiz, Konya için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Mevlana Meydanı dünyanın önemli meydanları arasına girecek"

Konya'nın çehresini dünya ülkelerinin önemli merkezleri arasına gireceğini ifade eden Bakan Kurum, şunları söyledi:

''Ağaçları, binbir renkli çiçekleri, geniş yeşil alanlarıyla Mevlana Meydanı ve çevresi yeni çehresine kavuştuğunda İngiltere’de sanatın ve kültürün simgesi Trafalgar Meydanı, Almanya’da özgürlüğün simgesi Berlin Meydanı, Semerkant’ta ilmin ve sanatın simgesi Registan Meydanı, Saraybosna için Tarihi Başçarşı Meydanı neyse, Türkiye için de, dünya için de sevginin, hoşgörünün, vefanın ve vuslatın simgesi Mevlana Meydanı olacaktır" dedi.

Bakan Kurum, canlı bağlantı yoluyla, temel atma ve proje başlangıçlarının startını verdi.