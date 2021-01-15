Aşı takvimi 2021 aşı kimlere yapılacak yeni aşı takvimi

Koronavirüs aşıları ile ilgili bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre uyguma 4 aşamalı şekilde gerçekleştirilecek. İlk aşamada aşı yapılacak olanlar arasında sağlık kurumunda çalışanlar olacak. Peki aşı takvimi nasıl işleyecek, kim ne zaman koronavirüs aşısı olacak?

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Aşı takvimi, koronavirüs aşısı uygulanacak grup sıralamasının açıklanmasının ardından yoğun ilgi görüyor. Buna göre, aşılamanın birinci aşamasının A grubunda sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil) bulunuyor.

4 aşamalı şekilde gerçekleştirilecek. İlk aşamada aşı yapılacak olanlar arasında sağlık kurumunda çalışanlara (kamu,özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil), tüm (kamu, serbest) eczane çalışanları da bulunuyor. İşte, kimler koronavirüs aşısı yaptıracak sorusunun yanıtına yönelik Bakanlık'tan paylaşılan bilgiler.

Aşı takvimi: Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak grupların belirlendiği ve bu gruplara sırasıyla aşının uygulanacağı duyuruldu.

İlk aşamada sağlık kurumunda çalışanlara (kamu,özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil), tüm (kamu, serbest) eczane çalışanlarına (eczacı ve kalfalar dahil); yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalanlara ve çalışanlara, 65 yaş üstü bireylere aşı yapılacak.

Sağlık çalışanları ile 65 yaş ve üstü vatandaşların ardından sırasıyla Milli Savunma, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim, gıda ile taşımacılık sektörü çalışanları aşılanacak.