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Ankara'da 75 yaşındaki kadın eşini öldürdü! Cinayetin nedenini açıkladı

ANKARA'da eşi Ali Akgün'ü (80) bıçaklayarak öldüren Nimet Akgün, (75) işlediği cinayetin gerekçesi olarak 'Bana ve kızıma sürekli şiddet uyguluyordu' dedi.

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Dün akşam saatlerinde Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi 29'uncu Sokak'ta meydana gelen olayda Nimet Akgün, eşi Ali Akgün ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nimet Akgün, eşi Ali Akgün'ü bıçakladı. Komşularının ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Akgün'ün öldüğü belirlendi.

"Dayanamadım öldürdüm"                                                                                    Nimet Akgün gözaltına alınarak, engelli kızı Nurgül Akgün (50) ile birlikte karakola götürüldü. Anne ve kızının emniyetteki işlemleri devam ediyor. Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden Nimet Akgün'ün, "Bana ve kızıma sürekli şiddet uyguluyordu. Ben de dayanamadım öldürdüm." dediği öğrenildi.

Muhtar: Daha çok kızını dövdüğünü söylüyordu                                                Mahalle Muhtarı Seher Erdem ise, "Öldüren teyzemiz bana sürekli gelirdi. Eviyle ilgili maddi açıdan sıkıntılar yaşadığını ve yemek yapamadığını söylerdi. Biz de ona belediyeden yemek yardımı alıyorduk. Engelli bir kızı vardı. Sürekli beraber gezerlerdi. Kızın herhangi bir saldırganlığı yoktu. Sokakta herhangi bir şiddete şahit olmadık; ama teyzenin anlattığına göre eşi evde kendilerine şiddet uyguluyordu. Teyzemiz, eşinin daha çok kızını dövdüğünü söylüyordu." ifadelerini kullandı.

Apartman yöneticisi Ali Şimşek ise aile ile yaklaşık 20 yıldır komşu olduklarını belirterek, "Ailenin evinden çoğu zaman yüksek sesler geliyordu" dedi. 

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