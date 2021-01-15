e nabız giriş kayıt olma ekranı nasıl yapılır? e-devlet şifresi ile e-nabız aşı sorgulama

E nabız giriş işlemleri aşı sorgulama ve koronavirüs test sonucu öğrenme gibi işlemleri gerçekleştirmek isteyen kişiler tarafından sıklıkla yapılıyor. İki farklı yöntem ile giriş yapılabilen uygulama sayesinde önemli işlemler gerçekleştirilebiliyor. Peki, e nabız giriş nasıl yapılır?

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Sağlık Bakanlığı’nın e nabız uygulamasının önemi koronavirüs sürecinde bir kez daha ortaya çıkmıştı. Randevu alma, koronavirüs test sonucu öğrenme ve aşı sorgulama gibi birçok farklı işlemin gerçekleştirilebildiği uygulama hem sonuçlara daha hızlı ulaşılmasını sağlıyor, hem de yoğunluğun azalmasında önem taşıyor. İki farklı yöntem ile giriş yapılabilen uygulama sayesinde önemli işlemler gerçekleştirilebiliyor. Peki, e nabız giriş nasıl yapılır?

e nabız girişi nasıl yapılır: e nabız uygulamasına giriş yapabilmek için ilk olarak “enabiz.gov.tr” internet adresine girmek ya da e nabız mobil uygulamasını indirmek gerekiyor.

Bunun ardından sistem kullanıcılarda kayıt oluşturulmasını talep ediyor. Sisteme giriş yapabilmek için de iki farklı seçenek bulunuyor. E-devlet kullanıcı adı ve şifresini giren kişiler e-devlet şifreleri ile kayıtlarını oluşturabildikleri gibi e-imza ile de sisteme giriş yapılabilir.

e-devlet ile giriş seçeneğine tıkladıktan sonra yönlendirilen sayfada sizden e-devlet şifreniz ve TC kimlik numaranız istenecek. Bunları sisteme girerek kolayca e nabıza giriş işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

E NABIZ GİRİŞ EKRANI

E nabız aşı sorgulama nasıl yapılır: Buraya giriş yaptıktan sonra “covid-19” seçeneğine tıklayarak aşı durumunuzu sorgulayabilirsiniz. Eğer aşı takviminde ilk sıralarda değilseniz sistem size şu açıklamayı verecek “COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Aşılama için Bakanlığımızın belirlediği öncelik sıralaması göz önünde bulundurularak durumunuz günlük değerlendirmelerle güncellenebilecektir. Sağlık çalışanı iseniz, çalıştığınız kuruma başvurarak bilgilerinizin güncellenmesini sağlayınız.”