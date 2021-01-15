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Galatasaray'dan sahte transfer haberi İtalya'yı karıştırdı

Lecce taraftarları, Galatasaray'dan transfer edildiği öne sürülen Hene Kurraska için heyecanlandı ancak sonrasında şaka olduğu anlaşıldı.

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Transfer döneminde taraftarlar takımlarına takviye beklerken bir grup Lecce taraftarı sahte bir transfer haberiyle gündemi karıştırdı. Hene Kurraska adlı bir futbolcunun Galatasaray'dan Lecce'ye transfer olduğu yayılırken bu oyuncunun Galatasaray formasıyla 130 maçta 95 gol attığı söylendi.

Bu haber İtalya'da bazı medya organlarında yer aldı. Ancak kısa süre içinde şaka olduğu anlaşıldı. Ayrıca Lecce Kulübü de sosyal medya hesabından montajlı fotoğrafı paylaşarak şakaya destek verdi.

'Hene Kurraska transferi' Lecce taraftarının ilgisini çekti. Taraftarlar sahte de olsa Kurraska için 69 numaralı formanın piyasaya çıkarılmasını istiyor.

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