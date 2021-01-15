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Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Demirören Haber Ajansı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ile olası yarı final eşleşmeleri belli oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. Kurada hem çeyrek final, hem de yarı final eşleşmeleri belli oldu. Son 16 Turu'ndan itibaren VAR Sistemi'nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9-10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları da 16-17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şöyle: 

-Demir Grup Sivasspor - Fraport Tav Antalyaspor 

-Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor 

-İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş 

-Fenerbahçe - Medipol Başakşehir 

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri şöyle: 

-(Demir Grup Sivasspor - Fraport Tav Antalyaspor ) -  (Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor )

-(İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş) - (Fenerbahçe - Medipol Başakşehir)

 

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