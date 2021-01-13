Aşıla nedir ücretli mi Sağlık Bakanlığı aşıla uygulaması kimler indirecek?

Beklenen haber geldi ve Çin'den gelen koronavirüs aşıları için randevu verilmeye başladı. Önce sağlık çalışanları aşı olacak. Sonra vatandaşlar aşı için randevu alacak. Covid aşısı kayıtları aşıla uygulaması üzerinden yapılacak. Peki aşıla uygulaması nasıl indirilir? İOS, Android ve Huawei telefonları için aşıla uygulaması indirme

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Sağlık Bakanlığın'dan milyonların beklediği güzel haber geldi ve aşılama başladı. Covid aşıları için öncelik sağlık çalışanlarının olacak. Daha sonra öncelik sırasına göre vatandaşlar aşı için randevu alacak. Covid aşısı olmak için öncelikle vatandaşların telefonlarına aşıla uygulamasını indirmesi gerekiyor. Çünkü aşı kayıtları aşıla uygulaması üzerinden yapılacak. Aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı uygulaması yapılacak. Peki aşıla uygulaması nasıl indirilir, İOS, Android ve Huawei telefonları için aşıla uygulaması indirme nasıl olur?

Mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek "aşıla" uygulaması ile Kovid-19 aşı kayıtları yapılacak. Bu kapsamda, aşıdan önce mutlaka "aşıla" üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak. Önce kayıt sonra aşı yapılacak.

Aşıla uygulaması ile ilgili tüm bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına "https://asila.saglik.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Aşıla mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android ve Huawei telefonları için indirilebilecek.

Uygulama yüklenirken, yükleme ve kullanım ayarlarına dikkat edilecek. İndirdikten sonra kullanabilmek için mutlaka belirtilen ayarlar yapılacak.

Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği uygulama ile hekimler ve sağlık personeli, kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma sürecini takip edebilecek.

Aşı için randevu verilmeye başlandı: 3 milyon dozluk CoronaVac aşısı için sağlık çalışanlarına randevu sistemi açıldı. Aşı randevusu MHRS.GOV.TR sistemi ve ALO 182 üzerinden verilmeye başlandı. MHRS sistemine e-Devlet üzerinden de ulaşmak mümkün.

Aşıda öncelik sırası kimlerin? Bilim Kurulunca aşılamanın dört aşamada yürütülmesi planlandı.

- İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstündekiler ile yaşlı ve engellilerle korumaevlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

- İkinci aşamada aşı, toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan, kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunanlara uygulanacak.

- Üçüncü aşamada, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunanlar, genç yetişkinler, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanlar aşı olacak.

- Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.

Vatandaş aşı sırasını nasıl görecek?: Vatandaşlar, öncelik gruplarına göre kendilerine ulaşan bildirimden sonra, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aile hekimlerinden veya uygun kamu hastanesi ya da özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabilecek. Vatandaşlar, konumlarına göre Kovid-19 risk sıralamasını e-Nabız sitesinden görebilecek. Aşılar 28 gün ara ile 2 doz olarak uygulanacak.

Hastanelerde aşı odaları oluşturuldu: Hastanelerde yapılacak Kovid-19 aşı uygulamalarına yönelik tedbirler ve uygulama esasları doğrultusunda, kamu, özel ve üniversitelere ait tüm hastaneler bünyesinde "Aşı Uygulama Odası" oluşturuldu. Aşı uygulamaları, belirlenen kriterler dahilinde bu odalarda yapılacak.