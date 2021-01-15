ABD'de kara listeye alınan Xiaomi Türkiye'den flaş açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla, Çinli teknoloji devi Xiaomi kara listeye alındı. Çin ordusuyla bağlantılı olduğu iddia edilen şirketin Türkiye temsilciliği açıklama yaptı.

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ABD yönetimi daha önce Huawei'yi kara listeye almış ve firmaya çeşitli ambargolar uygulanmasında önemli rol oynamıştı. Joe Biden'ın yeni ABD Başkanı seçilmesiyle birlikte ABD yönetimi ile Çinli şirketler arasındaki buzların önümüzdeki günlerde ise erimesi bekliyordu. Ancak Donald Trump'ın başkanlık ettiği ABD yönetimi, başkanlık tesliminden hemen önce, Çinli askeri şirketler olduğu iddia edilen kara listeye Çinli 9 şirketi daha ekledi. Üstelik bu şirketlerin arasında Xiaomi'de var.



Xiaomi, ABD yönetimi tarafından kara listeye alındı. Xiaomi ile birlikte uçak üreticisi Comac'ın da dahil olduğu 8 şirket daha kara listeye eklendi. Şirketler, ABD'li yatırımcıları, 11 Kasım 2021'e kadar kara listeye alınan firmalardaki varlıklarını elden çıkarmaya zorlayan yeni bir ABD yatırım yasağına tabi olacak. Genişleyen kara liste, Başkan Donald Trump'ın, başkanlığının son günlerinde Çin'e karşı sağlam mirasını devam ettirme planının bir parçası olarak görülüyor. Ancak şimdilik işlemci ve işletim sistemi ambargosu gibi bir durumun söz konusu olmadığı iddia ediliyor.







Xiaomi Türkiye'den açıklama

Xiaomi Türkiye, şirketin ABD yönetimi tarafından kara listeye alınmasına karşılık bir açıklama yayınladı. Xiaomi Türkiye'nin ''Şirketimiz varlık gösterdiği bölgelerin ilgili yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak faaliyetlerini yürütmekte ve tamamen bireysel ve ticari kullanıma yönelik ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Şirketimiz Çin ordusuna ait değildir, Çin ordusuyla herhangi bir bağı bulunmamaktadır ve NDAA'da (ABD Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası) belirtildiği şekilde "Komünist Çin Askeri Şirketi" değildir. Şirketimizin ve hissedarlarımızın çıkarlarını korumak üzere gerekli tüm önlemler tarafımızdan alınacaktır. Şirketimiz, bu sürecin olası sonuçlarının grup üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere detaylı incelemelerini sürdürmektedir. Gerekli olması halinde ilerleyen günlerde ek açıklamalar yapılacaktır.'' açıklamasını yaptı.