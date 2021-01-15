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Fahrettin Koca: 500 binden fazla sağlık çalışanımız aşı oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Aşılama programımızın 2'nci gününde şu ana kadar 500 binden fazla sağlık çalışanımız aşı oldu. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız.'' dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çin'den ithal edilen koronavirüs aşısıyla ilgili ikinci güne dair önemli bir bilgi paylaştı. Bakan Koca, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ''Aşılama programımızın 2. gününde şu ana kadar 500.000’den fazla sağlık çalışanımız aşı oldu. Aşı programını ülke sathında uygulamakta tecrübeli bir ülkeyiz. Alt yapımız bu programı kontrollü şekilde yürütmek için fazlasıyla yeterli. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız.''

Kılıçdaroğlu'na teşekkür
Fahrettin Koca, daha önce yapmış olduğu çağrıya yanıt verip aşı olan siyasi parti liderlerine teşekkür etti ve şu cümleleri kurdu; ''Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na aşı programına destek için yaptıkları açıklama ve aşı olacaklarını beyan etmeleri sebebiyle çok teşekkür ederim. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız.''

Meral Akşener
Aşı olan Meral Akşener için ise ''Sayın Meral Akşener Hanımefendi’ye aşı davetimizi kabul ederek aşı olmaları vesilesi ile çok teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız.'' dedi.

Devlet Bahçeli
MHP lideri Bahçeli için ise ''Sayın Devlet Bahçeli’ye devlet politikaları söz konusu olduğunda gösterdiği hassasiyetin bir parçası olarak aşı programına olan destek ve katkıları sebebiyle çok teşekkür ederim. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız.'' ifadelerini kullandı.

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