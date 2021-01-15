İstenmeyen mesaj engelleme nasıl nereden yapılır?

İstenmeyen SMS e devlet üzerinden nasıl yapılır araştırması vatandaşın gündeminde. Yeni kullanıma açılan İYS sistemi ve e-devlet üzerinden istenmeyen mesajları engelleyebileceksiniz. Peki, istenmeyen mesaj engelleme nasıl yapılır? İşte E-devlet ve İYS ile istenmeyen SMS iptal etme ekranları...

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Birçok telefon kullanıcısının şikayet ettiği istenmeyen SMS'leri engellemek için e devlet üzerinden yeni bir uygulama hayata geçti. Artık e devlet uygulamasına girerek gün içinde gelen istenmeyen SMS'leri engelleyebileceksiniz. Peki istenmeyen SMS e devlet üzerinden nasıl engellenir, ne yapmak gerekir?

SMS ve arama iptali için e-Devlet üzerinden veya www.iys.org.tr adresinden tercihlerinizi düzenleyebilirsiniz.

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi sayesinde vatandaşlar, verdikleri tüm ticari elektronik ileti onaylarını tek bir noktadan görebilecek. Onayları kontrol edip reddetme hakkını kullanabilecek. Vatandaşlar ticari elektronik iletilere ilişkin onaylarını 8 Ocak'tan itibaren 16 Şubat 2021'e kadar e-Devlet üzerinden veya www.iys.org.tr adresinden kontrol edebilecek ve onay tercihlerini değiştirebilecek.

Sistem ile onaysız iletilerin tüketicilere gönderilmeden engellenmesi ve istenmeyen mesaj trafiğinin azaltılması amaçlanıyor.

İstenmeyen mesaj nasıl iptal edilir: Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi sayesinde vatandaşlar, verdikleri tüm ticari elektronik ileti onaylarını tek bir noktadan görebilecek. Onayları kontrol edip reddetme hakkını kullanabilecek. Vatandaşlar ticari elektronik iletilere ilişkin onaylarını 8 Ocak'tan itibaren 16 Şubat 2021'e kadar e-Devlet üzerinden veya www.iys.org.tr adresinden kontrol edebilecek ve onay tercihlerini değiştirebilecek.

Sistem ile onaysız iletilerin tüketicilere gönderilmeden engellenmesi ve istenmeyen mesaj trafiğinin azaltılması amaçlanıyor.

İYS nedir nasıl uygulanır:

İYS uygulaması, Ticari Elektronik İleti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikayet süreçlerinin yönetilmesine imkan tanıyan sistemdir. Bu sistem, hizmet sağlayıcıların pazarlama iletişimi amacıyla çağrı merkezi üzerinden arama, SMS, e-posta yoluyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları onayları saklayıp yönetebilmesine, alıcıların ise onay ve ret hakkını kullanabilmesine, ticari elektronik şikayetlerini iletebilmesine ve yönetebilmesine imkan tanıyor.

İstenmeyen mesaj engelleme nasıl yapılır: İleti Yönetim Sistemi`nin internet sitesine girdiğinizde karşınıza çıkan sayfada öncelikle "Vatandaş Girişi" kısmına tıklamanız gerekiyor.

İLETİ YÖNETİM MERKEZİNDEN SMS İPTALİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Daha sonra açılan sayfada telefon numaranızı ekleyebileceğiniz bir alan bulunuyor. Buraya numaranızı ve gelen doğrulama kodunu girmelisiniz.

Bir sonraki sayfada ise "Aydınlatma Metni" çıkıyor. Bunu okuduktan sonra, "Okudum, anladım" kutusunu işaretlemelisiniz.

Daha sonra, size elektronik ileti gönderme iznine sahip firmaları tek tek inceleyebilirsiniz. Mesaj ve arama iznini güncelleyip kaydedebilirsiniz.

e devlet üzerinden istenmeyen mesaj iptal etme: e-Devlet üzerinden de bu işlemi yapabilirsiniz. Yapmanız gereken sisteme girip "Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi"ni aratmak.

E-DEVLET SMS İPTALİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Daha sonra "Yeni İletişim Adresi Ekle" kısmından telefon numaranızı veya e-Posta adresinizi ekleyebilirsiniz. Burada da Aydınlatma Metnini okuyup onaylamanız gerekiyor.

e-Devlet üzerinden tek tek onaylarınızı inceleyip düzenleyebilirsiniz.

150 bin adedin üstünde ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcıların sisteme verilerini yüklemesi için farklı süreler belirlendi.

Belirlenen sürelerde vatandaşın ret hakkını kullanmaması halinde, sisteme aktarılan veriler onaylı sayılacak.

Vatandaşlar istedikleri zaman ticari elektronik ileti tercihlerini değiştirebilecek.