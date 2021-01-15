Dört yıldır böyle kar yağışı olmadı İstanbul'a 'Muhteşem kar' geliyor!

Kar yağışı daha çok İstanbul'un kuzeyinde ve yüksek semtlerde etkili oluyor. Sarıyer, Arnavutköy, Eyüpsultan, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Beykoz, Ümraniye ve Üsküdar'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.