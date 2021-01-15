Dört yıldır böyle kar yağışı olmadı İstanbul'a 'Muhteşem kar' geliyor!
İSTANBUL'da gece başlayan kar yağışı öğle saatlerinde etkisini yitirdi. Hal böyle olunca bu yıl da kar sevincinin kısa süreceği akıllara geldi. Ancak Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan tam tersi açıklama yaparak 'muhteşem kar' haberi verdi.
Uzun süredir kurak geçen günlerin ardından ülke genelinde kış etkisini göstermeye başladı. Salıya kadar yoğun kar yağışları var. Sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor.
Kar yağışı daha çok İstanbul'un kuzeyinde ve yüksek semtlerde etkili oluyor. Sarıyer, Arnavutköy, Eyüpsultan, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Beykoz, Ümraniye ve Üsküdar'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
İstanbul Valiliği de bugün için uyarı açıklaması yaptı. Dışarı çıkacak vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü kar yağışının öğle saatlerine kadar süreceğini duyurdu.
İstanbullu bu günlere dikkat: İstanbul'daki kar yağışı öğle saatlerinden itibaren kesilecek. Cumartesi akşamı önce sulu kar var. Pazar ve pazartesi yoğun kar yağışı bekleniyor.