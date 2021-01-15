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Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'den Ekrem İmamoğlu'na: Başarısızlığınızın bedelini halk ödüyor

Anadolu Ajansı

Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli Metro Hattı için ikinci kez başlama töreni düzenleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştiren Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, "İBB'nin başarısızlığının bedelini bugün Sancaktepe ve İstanbul halkı ödüyor" dedi.

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Binlerce kişiye ulaşım imkanı sağlayacak Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli Metro Hattı, 2. TBM Kazı Başlama Töreni bugün Sancaktepe'de gerçekleşti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı törenle ilgili Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü'den sert bir açıklama geldi.

"2. başlama töreni' adıyla yeni bir algı süreci yönetiliyor"

Açıklamasında 2019 yılında düzenlenen törene atıfta bulunan Başkan Döğücü, "Bugün Sancaktepe'de töreni yapılan Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli metro hattının iş bitirme süresi 1024 gün yani 34 ay olarak belirlenmişti. Ortada laf çok, iş yok. Yeniden başlama töreni olarak gerçekleştirilen ilk programdan bu yana 14 ay geçti. Sözde 8 adet TBM çalıştırılacak projede 4 adet TBM 2019'dan beri bekletildi. Bir türlü sağlanamayan gerekli ilerlemeyi kamufle etmek için '2. başlama töreni' adıyla yeni bir algı süreci yönetiliyor" dedi.

"Sonuç: Hüsran. Realite: Başarısızlık"

Açıklamasının devamında İBB yönetimine birtakım sorular yönelten Başkan Döğücü, "Tamamlandığında tek yönde saatte 35 bin insanımıza ulaşım imkanı sağlayacak ve bölge insanımızın sabırsızlıkla beklediği Hastane - Sarıgazi - Taşdelen - Yenidoğan aksı plan dışı bırakıldı mı? Bırakıldıysa neden? Yoksa cevap almak için 14 ay daha mı bekleyeceğiz? İBB'nin açılış törenleriyle gölgelediği gecikme ve başarısızlığının bedelini bugün Sancaktepe ve İstanbul halkı ödüyor. Sonuç: Hüsran. Realite: Başarısızlık. Sancaktepe ve İstanbul bunu hak etmiyor. Her şey çok güzel olmuyor" ifadelerini kullandı.

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