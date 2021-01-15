Cumhurbaşkanı Erdoğan Menemen'e tebrik telefonu açtı

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından, yapılan kura seçiminde başkan vekili seçilen AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan görevine başlarken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede Menemen Belediyesinin AK Parti’ye geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Aydın Pehlivan'ı tebrik etti.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Cemal Bekle, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti Menemen İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da partililere telefonla seslendi. Başkanvekili Aydın Pehlivan'ı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menemen'de yaşanan süreç ile ilgili bilgi aldı.

Erdoğan meclisteki dağılımı sordu Hamza Dağ, meclisteki üye dağılımını soran Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “12 meclis üyesi bizde. 19 meclis üyesi karşı taraftaydı. Oylama 15-15 bitmişti. En son kuraya kalmıştı. Bizim AK Parti 10, MHP 2 efendim" şeklinde yanıt verdi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “12 mi ? Peki o zaman nasıl 15-15 oluyor?" sorusunu ise Hamza Dağ, “CHP içinden üç meclis üyesi de bize oy verdi" diye cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini; “Genç bir arkadaşımız. Bundan sonraki süreçte Menemen’de Aydın Bey’e başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun" şeklinde tamamladı.

Ne olmuştu?: Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un “zimmet ve irtikap” suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından Aksoy'dan boşalan koltuk için Menemen Meclisinde yer alan Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'ndan birer aday çıkmıştı. Meclis üyelerinin katılımı ile Menemen Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen seçimlerde ilk 2 turda çoğunluk sağlanamazken, 3 ve 4'ncü turlarda oylamada eşitlik çıkması sonucu seçim kuraya kalmıştı.

Gerçekleştirilen kura sonucunda Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt, Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan'ın da isminin bulunduğu kuradan çıkan isim olarak Menemen Belediyesinde yeni başkan vekili olmuştu. Karakurt'un seçimi kura ile kazması sonrası, Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan İzmir 2'nci İdare Mahkemesine giderek seçime itiraz etti.

İzmir 2'nci İdare Mahkemesinin CHP’li Deniz Karakurt’un kura ile kazandığı Menemen Belediyesi Başkan Vekilliği seçimini iptal etmesinin ardından, CHP Menemen de kararın durdurulması yönünde dava açmış ancak mahkemeden çıkan ara karardan olumsuz cevap almıştı. İzmir Valiliği, İzmir 2'nci İdare Mahkemesinin verdiği karara uyarak Menemen seçimlerinde kuranın yenilenmesine karar vermişti. Kura çekiminin yapıldığı meclis oturumu, CHP'li ve İYİ Parti'li üyelerin toplantıya katılmaması nedeniyle iki kez ertelenmişti.

Sonrasında İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan tarafından yapılan kura çekiminde, torbadan Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan’ın ismi çıktı. Hulusi Doğan, seçimin hayırlı olmasını dileyerek, “Bana göre en adil en objektifi yaptık. Benim elime bu değdi ve kazanan isim belli oldu” diye konuşmuştu.