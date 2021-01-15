Almanlardan Fenerbahçe'nin canını sıkacak Mesut Özil iddiası

Fenerbahçe'nin görüşme halinde olduğu Mesut Özil, Arsenal'daki alacaklarından vazgeçmeyecek. Transferin gerçekleşmesi için tarafların yeni yollar bulması gerekiyor.

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Fenerbahçe taraftarı Mesut Özil'i beklerken yıldız futbolcuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bild gazetesinin haberine göre Mesut Özil, Arsenal'dan alacağı yaklaşık 8 milyon euro'dan vazgeçmeyecek. Yıldız futbolcunun alacaklarından vazgeçmemesi şimdilik Fenerbahçe'ye transferinin önüne geçiyor. Transferin gerçekleşmesi için kulüplerin yeni bir formül bulması gerekiyor.

''Her zamankinden daha yakın''

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Mesut Özil ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Her zamankinden daha yakın'' ifadelerini kullanmıştı.

''Somut bir durum yok"

Arteta ise kendisine bu konunun sorulması üzerine, "Mesut'un ne kadar yakın olduğunu bilmiyorum. Kulüp hala bu konu hakkında görüşmeler yapmaya devam ediyor. Somut bir durum yok" dedi.

Alacaklarını bırakmaya sıcak bakmıyor

Mesut Özil'in Arsenal'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Arsenal, oyuncunun alacaklarına karşılık bonservisini vermek isterken oyuncu ise alacaklarını bırakmaya sıcak bakmıyor.