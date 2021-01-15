BIST 1.523
DOLAR 7,49
EURO 9,07
ALTIN 444,32
HABER /  FENERBAHÇE
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Almanlardan Fenerbahçe'nin canını sıkacak Mesut Özil iddiası

Fenerbahçe'nin görüşme halinde olduğu Mesut Özil, Arsenal'daki alacaklarından vazgeçmeyecek. Transferin gerçekleşmesi için tarafların yeni yollar bulması gerekiyor.

Abone ol

Fenerbahçe taraftarı Mesut Özil'i beklerken yıldız futbolcuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bild gazetesinin haberine göre Mesut Özil, Arsenal'dan alacağı yaklaşık 8 milyon euro'dan vazgeçmeyecek. Yıldız futbolcunun alacaklarından vazgeçmemesi şimdilik Fenerbahçe'ye transferinin önüne geçiyor. Transferin gerçekleşmesi için kulüplerin yeni bir formül bulması gerekiyor.

''Her zamankinden daha yakın''
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Mesut Özil ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Her zamankinden daha yakın'' ifadelerini kullanmıştı.

''Somut bir durum yok"
Arteta ise kendisine bu konunun sorulması üzerine, "Mesut'un ne kadar yakın olduğunu bilmiyorum. Kulüp hala bu konu hakkında görüşmeler yapmaya devam ediyor. Somut bir durum yok" dedi.

Alacaklarını bırakmaya sıcak bakmıyor
Mesut Özil'in Arsenal'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Arsenal, oyuncunun alacaklarına karşılık bonservisini vermek isterken oyuncu ise alacaklarını bırakmaya sıcak bakmıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Menemen'e tebrik telefonu açtı
İstanbul’a tipi geliyor! Dr. Deniz Demirhan pazar gününe işaret etti
Çanakkale'de 12 yaşındaki kızı telefonla aradı! Korkuya kapılan kız söylenenleri yaptı
Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'den Ekrem İmamoğlu'na: Başarısızlığınızın bedelini halk ödüyor
ABD'de kara listeye alınan Xiaomi Türkiye'den flaş açıklama
Kayserispor Hırvat forvet Antun Maglica'yı renklerine kattı
Yüz milyonlar çöpte bulana dev ödül verecek! Bir türlü ikna edemiyor
Ahmet Davutoğlu'dan çok sert 'Özdağ'a saldırı' tepkisi: Siyasi terördür
Aliyev, işgalden kurtarılan Fuzuli'de yeni havalimanının temelini attı
İstenmeyen mesaj engelleme nasıl nereden yapılır?
Yorumlar