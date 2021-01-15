Süleyman Soylu: 52 kişiyi geç olmadan kurtaracağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''PKK'ya yılda 5 bin kişi katılırdı, geçen yıl sadece 52 kişi katılmıştır. Kandırdıkları o 52 kişiyi de geç olmadan onlardan kurtaracağız.'' dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da 25. Dönem Kadın Polis Özel Harekat Mezuniyet Törenine katıldı. Törende söz alan Süleyman Soylu, ''PKK'ya yılda 5 bin kişi katılırdı, geçen yıl sadece 52 kişi katılmıştır. Kandırdıkları o 52 kişiyi de geç olmadan onlardan kurtaracağız.'' şeklinde konuştu.

Soylu, ''Sol örgütlerin kırsal kadroları bugün tamamen tasfiye edilmiştir, bir iki kişi ya vardır ya yoktur. Onlar da Avrupa'ya kaçma telaşında." dedi.

''Sizlerle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum''

Soylu'nun açıklamaları şu şekilde; ''Yeni kahramanlarımız... Yeni gururumuz... 500 özel harekat kadın polisimiz... Sizlerle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Bu mesleklerin ilhamı, gayreti, sorumluluğu önce Cenab-ı Hak'tan sonra da bu aziz milletten gelir. Bu üniformayı giyiyorsanız Cenab-ı Hakkı da bu milleti de iyi tanımak gerekir.

''O gecenin tüm şehitleriyle hesaplarını alt üst ettik''

Her seferinde ayağa kalktık. 15 Temmuz gecesi son bir hamle daha yaptılar. Belki de ellerini ovuşturup, 'bu sefer tamam' dediler. O gecenin tüm şehitleriyle hesaplarını alt üst ettik. Yine yanıldılar. Yine hüsrana uğradılar. O gün 8 bin olan özel harekatımız bugün 22 bin. 1500 kişiyle piknik yapar gibi kamp yapan PKK, bugün 320 kişi kaldı. Kolunu kaldıracak hali kalmamıştır. Kandil'deki o ahlâksızın, söylediklerinin hiçbir hükmü yoktur. Türkiye bugün terör örgütleriyle kıyasıya bir mücadele içindedir. FETÖ'nün de bugün eli ayağı kesilmiştir.

''Türkiye bugünlere Demirtaş'ın çukur-barikat eylemlerini bastırarak gelmiştir''

Sol örgütlerin kırsal kadroları bugün tamamen tasfiye edilmiştir, bir iki kişi ya vardır ya yoktur. Onlar da Avrupa'ya kaçma telaşında. Bunları sürekli anlattığımız için birileri kanıksamış olabilir. O zaman onları rahatsız edecek bir şeyler söyleyeyim. Türkiye bugünlere Demirtaş'ın çukur-barikat eylemlerini bastırarak gelmiştir. Darbecilerden gelecek haberi televizyon başında değil, sokaklarda, şu gazi mekanda şehitler vererek gelmiştir. Türkiye bu günlere polise harekat edenlere alkış tutanlarla gelmemiştir. Türkiye bugünlere demokrasiye inanarak, kendi iradesiyle yüzde 52 oy vererek yerli ve milli bir liderle gelmiştir. Dünyada sadece 3 ülkede bulunan Sanal Teknik Eğitim Merkezi'ni hayata geçirdik. Bunu bir adım daha ileri götürüp yakın alan eğitim simülatörünü de hayata geçiriyoruz. Gerçek mermi ve gerçek silahlarla eğitim veren bir teknolojidir. Gerçek bir çatışmanın aynısını, sıfır maliyetle tekrar tekrar canlandırabileceğimiz yüksek teknolojiye geçiyoruz.

''17 bin aday arasından bu 500 polisimizi seçtik''

Teşkilata yepyeni bir kuvvet olarak 500 kadın polis katılıyor. 17 bin aday arasından bu 500 polisimizi seçtik. Bir seçim yapmak lazımdı. İnşallah onlarla da başka vesilelerle buluşuruz. Buradaki kardeşlerimiz bugün eğitimlerini tamamladı. İleri seviye atış teknikleri gibi birçok konuda güçlü bir eğitim aldılar. Birazdan yemin ederek görev yerlerine dağılacaklar. İnanıyorum ki sizler de bizim yüzümüzü yere eğdirmeyecek, bayrağı hep yukarı taşıyacaksınız. 500'ler size soruyorum... Dünyanın en büyük emanetini almaya, canınız pahasına korumaya hazır mısınız? Nereden imdat sesi duyarsanız koşmaya hazır mısınız?

''Abdestsiz, Ayetel kürsi'siz görevinize başlamayın''

Size ağabey olarak tavsiyem... Abdestsiz, Ayetel kürsi'siz görevinize başlamayın. Annelerinizin, babalarınızın size öğrettiklerini unutmadan dışarı çıkmayın. Şu sözümü unutmayın; rutine kendinizi alıştırmayın. Ne öğrenmişseniz onun üstüne koymayı bilin. Bizim mesleğimiz disiplinsizlik ve ihmali kabul etmez. 1 saniyelik ihmaliniz hem canınıza hem bu milletin büyük acısına sebep verir. Birbirinizle arkadaşlığınızı kuvvetli yapın. Dertlerinize derman olun. Sadece mücadele ederken değil, derdiniz olduğunuzda birbirinizle paylaşarak ona açmayı bilin. Dostluğunuz burada başladı, ölünceye kadar devam etsin. Amirlerinize sürekli söylüyorum, sizi yalnız bırakmasınlar. Bizim çözemeyeceğimiz hiçbir dert yoktur. Siz dünyanın en iyi özel harekatçılarısınız. Siz dünyanın en iyi keskin nişancılarısınız. Siz Türk'ün kıymetli kadınlarısınız.''