Cumhurbaşkanı Erdoğan isyan etti: Yüksek faizle bir yere varamayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek faize tepki gösterdi. Bankaları işletmeleri ve yatırımcıları sömürmekle eleştiren Erdoğan, "Yüksek faizle bir yere varamayız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılına ilişkin merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını, DEİK Yönetim Kurulu üyelerini kabulünde açıkladı. Ekonomi ve hukuk alanında reformları yakında paylaşacakları mesajını veren Erdoğan'ın gündeminde yüksek faiz vardı. Yüksek faizin yatırım ve istihdamın önünde engel olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bankalarımız ne kadar kar etmiş bunu konuşuyor. Sen ne kadar yatırımcı kazandırdın bunu söylesene." dedi. Erdoğan ayrıca kamuda tasarruf paketinin hayata geçirileceğini ve verimsiz alanların tasfiye edileceğini söyledi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"İhracat rekoru kırdık"

Her ne kadar bu salgın beraberinde çeşitli zorluklar, sıkıntılar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri açıyor. Salgın sonrası dönemde de dünya, Türkiye'nin başarılarını konuşmaya devam edecektir. 2020'nin son ayında tüm zamanların ihracat rekorunu kırdık.

Küresel ticaret ve büyümede beklenen büyük düşüşe karşılık Türkiye pozitif büyüme çizgisinin altına düşmemeyi başarmış bir ülkedir.

"Gerekirse yeni destekleri de devreye alacağız"

Salgın nedeniyle yapmak zorunda kaldığımız kısıtlamaların üretici ve çalışanlarımızın üzerinde oluşturduğu yükü, en az seviyeye indirebilmek için pek çok ilave desteği uygulamaya geçirdik, gerekirse yeni destekleri de devreye alacağız.

Türkiye'nin her türlü zorluğa, yeni gelişen fırsatlara ve farklı senaryolara hazırlıklı olduğunu herkese gösterdik. Salgının etkileriyle mücadeleyi, hem makro ekonomik hem de mali alanda atacağımız adımlarla destekleyeceğiz. Ekonomi ve hukuk alanlarındaki reformları yakında kamuoyu ile paylaşacağız.

"Türk lirası değer kazandı"

Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti. Paramızın değerindeki artış, altın fiyatlarındaki gerileme sayesinde kasımdan bu yana merkezi yönetim borç stoku 150 milyar lira azaldı. Kur cephesine baktığımızda TL'nin dolara karşı yüzde 12, avroya karşı yüzde 10 düzeyinde değer kazandığını görüyoruz.

Yatırımcıların beklentilerin yüksek düzeyde karşılanacağı ortam için gereken adımları atacağız. İş dünyamızın ve sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerilerini dinledik. Yakında ekonomi ve hukuk alanında reformları paylaşacağız ve hızla adım atacağız.

"Bankaların nasıl sömürdüğünü biliyorum"

Fiyat istikrarını sağlamak en önemli adımımız olacak. Enflasyonu yüzde 30'lardan tek hanelere düşürdük. Faiz oranını yüzde 63 olduğu dönemden 4,6 ve enflasyonu 6,4'e düşürdüğümüz dönemi yaşadık. Yüksek faize karşı olduğumu söylemek boşuna değil. Faizin altında nasıl ezildiğinizi biliyorum. Bankaların nasıl sömürdüğünü biliyorum. Beni dinlerler dinlemezler, ben faize karşıyım. Yüksek faizle mücadeleye devam edeceğim.

Bankalarımız ne kadar kar etmiş bunu konuşuyor. Sen ne kadar yatırımcı kazandırdın bunu söylesene. Ne kadar yatırımcı var, ne kadar istihdam var bunu konuşmuyorlar. Bana yatırım, istihdam, üretim, ihracat lazım. Bu dördü yoksa hiçbir şey yok.



"Biz yüksek faizlerle övünüyoruz"

Dünyaya bakalım faiz oranı ne? Japonya'da eksi, Avrupa 1-2, İsrail eksi,. Biz yüksek faizlerle övünüyoruz. Ve birçok şirketimizi batırmakla övünüyoruz. Ben bunlara karşıyım. Mücadelem devam edecek. Kim ne derse desin. İnanmıyorum. İnandığım bir şey var. Yüksek faizle bir yere varamayız.

Kur istikrarı enflasyonla mücadelede oldukça önemli yer tutuyor. Domates, patates, leblebi çekirdek bunlarla mücadele ederiz derseniz bir yere varamazsınız. Asıl iş faizi düşürerek enflasyonu aşağı çekmektir. Faiz enflasyonla doğru orantılıdır. Ne kadar aşağı çekerseniz o da aşağı iner. Biz bunu yaşadık.

2020 bütçe sonuçlarını paylaştı

Yıl sonu rakamları bugün itibariyle netleşti. Bütçe harcamaları 1,202 trilyona ulaştı ve hedef altında kaldı. Gelirde beklenti üzerine ulaştık ve 1,29 trilyona ulaştık. Bütçe açığımız 173 milyar lirayı bile bulmadı. Program hedefi olan 239 milyar liranın altında kaldı. Büyüme oranının gerçekleşmesi durumunda bütçe açığı milli gelirin yüzde 3,6 altına gerilemiş olacak. Gelişmekte olan ülkelerde yüzde 10,7lik bütçe açığı verildiği dönemde sağladığımız başarı takdire şayandır.

Ekimin 2. yarısından itibaren vaka sayılarımız tüm dünyadaki gibi hızla artmaya başladı. Önce insan diyerek salgının önünü kesmek için gereken tedbirleri uygulamaya başladık. Mali dengeler bu gelişmelerden etkilendi. 2021'de de hissedileceği belli oluyor. Tüm dünyada ekonomilerin toparlanmasını geciktiriyor. Bütçe öngörülerimize yönelik riskleri beraberinde getiriyor. Salgın tedbirleri sebebiyle yavaşlama vergi - vergi dışı gelirlerimizde düşüş gösteriyor. Esnaf destek paketi, KÇÖ, gibi desteklerde artışlar söz konusudur. Bütçe açığını milli gelir oranını yüzde 3,5'u seviyesinde tutmayı yeni hedef olarak belirledik.

"Kamu harcamaları için tasarruf paketini hayata geçireceğiz"

Hizmetlerimizi arttırırken vergileri ekonomik ve verimli kullanacağız. Kamu harcamaları için tasarruf paketini hayata geçireceğiz. Taşıttan lojmana temsil ağırlamadan hizmet binası yapımına kadar asgari seviyede tutacağız. Yatırımlarda üretken alanlara öncelik vereceğiz.

"Verimsiz alanları tasfiye edeceğiz"

Dijitalleşme, İK, enerji gibi yatay alanların yanı sıra sulama ve savunma alanlarında yatırımları hızlandıracağız. Dijital dönüşüme hız vereceğiz. En büyük gider kalemlerimizden olan sağlık alanlarında koruyucu sağlık hizmetleriyle tedavi harcamalarını azaltacağız. Tek hazine kurumlar kapsamındaki kurum sayısını arttıracağız. Verimsiz alanları tasfiye edeceğiz.

"Samimiyet, ortak akılla çözemeyeceğimiz bir sorun yoktur"

Kayıt dışılık ile etkin mücadelemizi devam ettireceğiz. Harcama ve gelirler konusunda Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan Beyefendi ile açıklayacağız. Başarıyla bu süreci atlatacağız. Samimiyet, ortak akılla çözemeyeceğimiz bir sorun yoktur. Sabırlı ve kararlı adımlarla ülkemizin geleceğini inşa edeceğiz. Bize 18 yıldır güvendiler netice ortada. Bize güvenmeye devam etsinler.