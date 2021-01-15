Samsun'da iyileşme umuduyla İstanbul'a gidecekti abdest aldığı banyoda ölü bulundu

SAMSUN'da kanser ve KOAH hastası Asuman Tuncer (88) sabah namazını kılmak için banyoda abdest aldığı sırada hayatını kaybetti. Tuncer'in bugün tedavi için İstanbul'a gideceği öğrenildi.

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Olay, sabah erken saatlerinde İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah namazını kıldıktan sonra camiden dönen eşi, Asuman Tuncer'i namazını kılması için uyandırdı. Abdest almak için banyoya giden Tuncer, zaman geçmesine karşın çıkmayınca, durumdan şüphelenen eşi banyoya gitti.

Asuman Tuncer'i yerde hareketsiz bulan eşi, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, Tuncer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulundu Halk sağlığı doktorunun Asuman Tuncer'in ölümünü şüpheli bulması üzerine İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Tedavi için İstanbul'a gidecekti Asuman Tuncer'in bugün öğle saatlerinde akrabası Bayram Deniz ile birlikte tedavisi için çocuklarının yanına İstanbul'a gitmeyi planladığı belirtildi.

Tuncer'in cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.