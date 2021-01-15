Bilim insanları duyurdu yeni mutasyon tespit edildi! Aşılar üzerindeki etkisi...

Bilim insanları, İngiltere, Güney Afrika, ve Brezilya’nın ardından ABD’de endişe veren farklı bir Covid-19 mutasyonu tespit ettiklerini duyurdu.

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ABD'li bilim insanları, 24 saatten daha kısa bir sürede içinde ülkede yayılan üç yeni mutasyonu açıkladı. Bunlardan "A20C-US" adı verilen ve Mayıs ayında Teksas ayında ortaya çıktığı tespit edilen mutasyonun diğerlerinden daha fazla endişe verici olduğu ifade edildi. ABD’deki son mutasyonu keşfeden Güney Illinois Üniversitesi’nden bilim insanları, “20C-US”un virüsün insan hücrelerine girmek ve enfekte etmek için kullandığı başak proteini de dahil olmak üzere onlarca kez mutasyona uğradığını bildirdi.



Araştırmacılar şu anda 20C-US'nin ABD'deki koronavirüsün en baskın varyantı olduğu ve ülkede vakaların en az yüzde 50’sinden sorumlu olduğunu tahmin ediyor. Ancak, mutant virüs henüz ülke sınırlarının çok ötesine yayılmadı. “A20C-US” şu anda İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya gibi ülkelerde keşfedilen diğer varyasyonlarla birlikte endişe veriyor. Ayrıca, ABD’deki yeni varyasyonun duyurusu, Ohio’lu araştırmacılarının ülkedeki iki yerli varyantın ilk keşfini duyurmasından sadece bir gün sonra geldi. Fakat, bilim insanları diğer iki varyantta A20C-US''ta olduğu kadar ciddi değişiklikler görülmediğini söyledi. A20-US’a ilişkin çalışmanın bulguları, bioRxiv.org'da bir ön-baskı makalesinde yayınlandı.







"Mutasyonlarının gelişmesi için eşsiz bir fırsat getiriyor"

Bilim insanları, ortaya çıkacak yeni mutasyonlar hakkında uyardı. Araştırmacılar, ne kadar çok insan koronavirüse yakalanırsa, bu son derece bulaşıcı varyantların o kadar fazla ortaya çıkacağına inanıyor. Çünkü, dünya genelinde vaka sayıları artması yalnızca 'süper covid' varyantlarının yaygın hale gelmesi ve nadir kronik enfeksiyonları olan insan sayısı artması anlamına geliyor. Bu durum ise savunmasız vakaların daha yeni ve güçlü koronavirüs mutasyonlarının gelişmesi için eşsiz bir fırsat getiriyor.



"Şu anda Avrupa’da baskın hale geldi"

Koronavirüs yerel popülasyonlara kendi adapte etmek amacıyla daha önce İngiltere, Nijerya, Brezilya ve Güney Afrika’da mutasyona uğradı. Ekim ayında, yüzde 50-70 oranında daha bulaşıcı olduğu belirtilen B117 varyantı şu anda Avrupa’da baskın hale geldi. Araştırmacılar, Güney Afrika, Brezilya ve ABD'deki varyantların hepsinin İngiltere’deki mutasyona gibi daha bulaşıcı göründüğünü, ancak daha ölümcül görünmediğini duyurdu.







"Aşıların etkinliği nasıl etkilediği hala araştırılıyor"

Çeşitli ülkelerde ortaya çıkan tüm bu varyasyonların ortak özelliğini mutasyonun koronavirüsün vücuda tutunduğu başak proteininde meydana gelmesi oluşturuyor. Koronavirüs başak proteini sayesinde insanların ACE2 hücrelerine tutunuyor ve Covid-19’a karşı geliştirilen aşılar bu proteini hedefliyor. Meydana gelen değişiklik ise virüsün daha bulaşıcı olması beraberinde getiriken aşıların etkinliği nasıl etkilediği hala araştırılıyor. Bununla birlikte, Pfizer/BioNtech aşısını geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur şahin de dahil olmak üzere bilim adamları, aşıların mutasyonlara karşı işe yarayacağını düşündüklerini açıkladı.