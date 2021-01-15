Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkileri geliştirmek istediğini anlatan bir mektup gönderdiğini açıkladı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iki ülke ilişkilerini geliştirmek istediğini anlatan mektup gönderdi. Söz konusu mektubu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdiğini ve mektubun içeriğinin olumlu olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"İlişkileri geliştirmek isteğini, Türkiye'ye atfettikleri önemi ve önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanımızla görüşmeyi de arzu ettiğini vurgulayan, güzel, pozitif, hatta bazı kısımlarında Türkçe ifadelerin bulunduğu bir mektup aldık. Cumhurbaşkanımıza takdim ettik, Cumhurbaşkanımız da 'memnuniyetle görüşürüz' dedi.''

ABDde yeni yönetimden beklenti

ABD'de 20 Ocak'tan sonra göreve başlayacak Biden yönetimine işbirliği mesajı da veren Bakan Çavuşoğlu, ''İlişkilerimizin iyileşmesi konusunda samimi çaba sarf edeceğiz. Aynı yaklaşımı Biden yönetiminden de bekliyoruz. Ama 'ilişkiler birden tamamen düzelecek' dersek o zaman gerçekçi olmayız. İlişkilerimiz açısından daha öngörülebilir bir süreç olacağını düşünüyorum. Ama biz hazırız'' diye konuştu.

S-400 gerilimi

NTV'de yer alan habere göre Çavuşoğlu, S-400 konusunda, Trump yönetimine yaptıkları, çalışma grubu kurulmasına dönük teklifi, Biden yönetimine de yapacaklarını kaydetti.

Yunanistan'la yapılacak görüşmeler

Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak istikşafi görüşmelere de değinerek şöyle konuştu:

''Sadece deniz yetki alanlarını değil her şeyi konuşacağız. Daha önceki 60 görüşmede ne görüşüldüyse 61'incisinde de bunlar görüşülecek. Kafa bulandırıcı açıklamalar yapmaya gerek yok, bu müzakerelerden kaçmak anlamına da gelebilir. Biz Türkiye olarak 25’indeki toplantıda tüm dosyaları açacağız. Onlar biz bunları konuşmak istemiyoruz derse, o zaman istikşafi görüşmenin bir anlamı yok.''