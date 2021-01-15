Antalya'da benzerliği hayatını değiştirdi gören fotoğraf çektiriyor! Beyazıt Öztürk'e çıkmıştı

Yıldırım, "Benim fotoğrafımı çekmişti. Fotoğrafta fark etmiş. Jason’a benzediğimi söyledi. Daha sonra bu etrafta yayılmaya başladı. Öyle olunca ben de Jason Statham gibi bakışlar atmaya, figürler sergilemeye başladım. Onun gibi davranmaya çalıştım. Ama benim yaşam tarzım onunki değildi." diye konuştu.