Antalya'da benzerliği hayatını değiştirdi gören fotoğraf çektiriyor! Beyazıt Öztürk'e çıkmıştı
ANTALYA'da yaşayan oto tamircisi İsmail Yıldırım'ın dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham'a benzerliği hayatını değiştirdi. Yıldırım'ın benzerliği görenleri şaşırttı.
Benzeri, ünlü Hollywood yıldızı Jason Statham'ın film çekimi için Antalya’ya geleceğini öğrenen Kumluca Adrasan’da yaşayan İsmail Yıldırım, çok heyecanlı olduğunu söyledi. Yıldırım, Jason Statham’a benzerliğini, yurt dışında yaşayan bir arkadaşının tespit ettiğini söyledi.
Yıldırım, "Benim fotoğrafımı çekmişti. Fotoğrafta fark etmiş. Jason’a benzediğimi söyledi. Daha sonra bu etrafta yayılmaya başladı. Öyle olunca ben de Jason Statham gibi bakışlar atmaya, figürler sergilemeye başladım. Onun gibi davranmaya çalıştım. Ama benim yaşam tarzım onunki değildi." diye konuştu.
Müşterilerinin fotoğrafını çektiğini söyleyen Yıldırım "Ben oto tamircisiydim. O günlerde turizmde çalıştığım için gelip giden müşteriler ona benzediğimi söylemeye başladı. Hatta fotoğraf çektiler" şeklinde ifade etti.
Daha sonra bu benzerlikle gündeme geldiğini anlatan Yıldırım, "Gündeme geldikten sonra da birkaç iş yaptım. Reklam, tv programlarına katıldım. Ezgi Mola'ya sürpriz olsun diye Beyazıt Öztürk beni Beyaz Show’a çağırdı. Güzel bir program olmuştu." dedi.