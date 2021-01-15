Buket Aydın Haber Global'e geldi Jülide Ateş ayrıldı! İşte yeni adresi

Kanal D'den ayrılan sunucu Buket Aydın'ın Haber Global ile sözleşme imzalamasının ardından Jülide Ateş kanaldan ayrılmıştı. Haber Global ile yollarını ayıran 40 programının yeni adresi Gain oldu.

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Başladığı günden beri büyük ilgi ile takip edilen Jülide Ateş'in sunduğu "40" programı Gain'e transfer oldu Jülide Ateş'in sunumu ile büyük başarı yakalayan "40" program geçtiğimiz hafta Haber Global ile yollarını ayırmıştı. 40 programının yapım şirketi BBO Yapım 40. bölüm ile birlikte Haber Global ile yollarını ayırma kararı almıştı. Jülide Ateş, sosyal medya hesabından 40 programının Gain'e transfer olduğunu duyurdu.



Jülide Ateş sosyal medyadan paylaştığı açıklamada "40. bölümümüzde Türkiye’nin değerlerinden Demet Akbağ’ı ağırladık. Duyuruları yapılmasına rağmen, 40. bölümümüzü yayın günü olan 7 Ocak Perşembe akşamı Amerika’daki kongre baskını kaynaklı, kanalın yayın akışının değişmesi nedeniyle yayınlayamadık. Dolayısıyla planladığımız gibi 40’ın Gain’e transfer olduğunu 8 Ocak Cuma sabahı açıklayamadık. Etik yayıncılık anlayışımız, konuğumuza ve izleyicimize verdiğimiz değer ve saygı nedeniyle…" ifadelerini kullandı.







"Yapacak çok işimiz, sorulacak çok sorumuz var"

Açıklamanın devamında Ateş "14 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan Demet Akbağ’lı 40. Bölümümüzün ardından bugün kamuoyu ile 40’ın artık Gain’de olduğunu paylaşabiliyoruz. 40, Jülide Ateş’in olgun, tarafsız sunumuyla yayın hayatına devam edecek. İlkeli, özgür, yenilikçi, namuslu ve vizyoner olarak. Takdir seyircinin ve basın emektarlarının. Yapacak çok işimiz, sorulacak çok sorumuz var. Yakında görüşmek üzere…" denildi.