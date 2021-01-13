Buket Aydın Haber Global'e geldi! O isim kanaldan ayrıldı

Kanal D'den ayrılan sunucu Buket Aydın'ın Haber Global ile sözleşme imzalamasının ardından Jülide Ateş kanaldan ayrıldı.

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Kanal D Ana Haber eski sunucusu Buket Aydın, Haber Global ile anlaştı. Dün yapılan açıklamada Aydın'ın, 'Buket Aydın ile Koltuk' adında bir program sunacağı duyuruldu. Haber Global'de Buket Aydın ile anlaşma imzalandığının açıklanmasının ardından kanalda bir ayrılık yaşandı. Daha önce CNN Türk'te Buket Aydın sunumuyla ekrana gelen, bu sezonun başında Jülide Ateş'in sunumuyla Haber Global'e transfer olan 40 programı ile yollar ayrıldı. Buket Aydın'ın sunacağı programın da, 40 ile benzer bir formatta olması bekleniyor.



Buket Aydın'ın Kanal D Ana Haber sunuculuğu ve Kanal D Haber Daire Başkanlığı görevlerinden ayrılmasının ardından, geçen sezon CNN Türk'te yayınlanan 40 programındaki sunuculuk görevi de sona ermişti. BBO Yapım imzalı 40 programı, Buket Aydın'ın yerine Jülide Ateş'le anlaşmış ve program da Haber Global'e transfer olmuştu.







Buket geldi Jülide gitti

Buket Aydın'ın Haber Global kadrosuna katıldığı gün, Jülide Ateş ve 40 programıyla yolların ayrılması dikkat çekti. Aydın, geçtiğimiz yıl Ekim ayında yaptığı bir açıklamada, 40 benzeri bir formatla ekrana döneceğini duyurmuştu.



"Mekanın sahibi geri geliyor"

Yaptığı açıklamada, Haber Global'de Julide Ateş'in sunduğu '40 Soru' programına atıfta bulunan Buket Aydın "Önümüzdeki aylarda daha önce hazırlayıp sunduğum '40 Soru' programına benzer bir formatla ekranlarda olacağım. Şimdiden söyleyeyim çok az kaldı, mekanın sahibi geri geliyor" demişti.