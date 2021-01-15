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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na "geçmiş olsun" telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV program sunucusu Afşin Hatipoğlu'na "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. 

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CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Uğuroğlu ve Hatipoğlu'nu telefonla aradığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun saldırıları kınayarak, gazeteciler Uğuroğlu ve Hatipoğlu'na "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği bildirildi.

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