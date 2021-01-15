Gönül Dağı Dilek kimdir kaç yaşında gerçek ismi ne?

TRT 1'in sımsıcak ailesi dizisi Gönüldağı her bölümü ile seyirci bir yandan güldürürken bir yandan da ağlatmaya devam ediyor. Bozkırda bir Anadolu masalı olan Gönüldağı dizisinin hikayesi kadar oyuncuları da ilgiyle takip ediliyor. Onlardan biri de dizinin Dilek'i Gülsim Ali İlhan...

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Sezona birbirinden iddialı dizilerle giren TRT 1'in en büyük bombalarından biri de şüphesiz izleyenin gönlünü ısıtan bozkır dizisi Gönüldağı oldu. Cumartesi akşamları yayınlanan her bölümü ile reyting listesinin zirvesine adını yazdıran dizi hem konusu hem de alkış toplayan oyuncu kadrosu ile dillerde.

Dizi, bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesini konu alıyor. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılıyor.

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen sunan dizi Gönüldağı'nın başrollerinde Berk Atan (Taner) ve Gülsüm Ali İlhan (Dilek) yer alıyor. Ayrıca genç yeteneklerin yanı sıra kadroda Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Ecem Özkaya gibi isimler de var.

Dizi ile birlikte yıldızı parlayan ve adından söz ettiren bir isim var; Gülsim Ali İlhan... Gönüldağı sayesinde hayran kitlesini ikiye katlayan ve duru güzelliği ile seyirciyi ekran başına kilitleyen dizinin Dilek'i meğer tescilli bir modelmiş..

Bulgaristan göçmeni olan 27 yaşındaki Gülsim Ali İlhan çocukken izlediği Türk filmleri sayesinde Türkçe'yi öğrenmiş ve oyuncu olmaya karar vermiş. Daha önce Yüzleşme dizisinde rol alan ve fakat dizi yayından kalktığı için hevesi kursağında kalan güzel oyuncu Gönüldağı ile yeniden popüler oldu.

Herkes Gülsim Ali'yi oyuncu sanarken başarılı isim hakkında ortaya çıkan bir gerçek duyanları şaşırttı. Meğer her hafta güzelliği ile ekranları şenlendiren dizinin Dilek'i tescilli bir modelmiş

2009 yılında 'Super Model Ford Models Bulgaria' adlı güzellik yarışmasında birinci olmuş. Aynı yıl Brezilya'da düzenlenen 'Ford Models Of The World' güzellik yarışmasında Bulgarstan'ı temsil etmiş ve modellik yapmış.

Peki instagram hesabında 1 milyon takipçisi bulunan Gülsim Ali İlhan kimdir, hangi dizilerde rol aldı? Birlikte tanıyalım...

24 Eylül 1993 tarihinde Bulgarstan'ın Rusçuk kentinde dünyaya geldi. Gülsm Al İlhan aslen Bulgar göçmenidir. Çocukluğunu Bulgarstan'da geçirdikten sonra 2009 yılında 'Super Model Ford Models Bulgara' adlı güzellik yarışmasında birinci oldu.

Başkent İletişim Akademisi'nde oyunculuk ve diksiyon eğitimi aldıktan sonra 2012 yılında 'Son Yaz Balkanlar' dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçti. Daha sonrasında aynı şekilde ekranlarda pek çok farklı projede yer alarak oyunculuk alanında kendini geliştirmeye devam etti.