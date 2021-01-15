Avustralya’yı karıştırmıştı Türk güvercini çıktı! Meğer ayağındaki etiket...

ABD’den Avustralya’ya 13 bin kilometre uçtuğu belirtilen ve yetkililer tarafından salgın hastalık riski gerekçesiyle öldüreceği açıklanan güvercin Joe kurtuldu. Daha önce yarış güvercini olduğu öne sürülen Joe’nun aslında, Avustralya’da yaşayan bir Türk taklacı güvercini olduğu ortaya çıktı.

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Pasifik Okyanusu'nu aşıp ABD'den Avustralya'ya gittiği aktarılan, biyoçeşitliliğe zarar verebileceği gerekçesiyle de öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya kalan güvercin Joe’nın aslında bir yarış güvercini olmadığı ortaya çıktı. Kevin Celli- Bird adlı bir Avustralyalı kişinin, 26 Aralık'ta güvercin Joe’yu arka bahçesinde bulmasının ardında hayvanseverler harekete geçti. Ardından, adını ABD'nin seçilmiş başkanıi Joe Biden'dan alan güvercinin ayağındaki, ABD'de kayıtlı bir yarış güvercini olduğunu gösteren mavi bandın sahte olduğu ortaya çıktı.



Amerikan Yarış Güvercinleri Birliği, Joe'nun ayağında bulunan etiketin gerçek olmadığını doğruladı. Kurumun Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Avustralya'da bulunan güvercin sahte bir bant kullanıyor. Biyogüvenlik önlemlerine göre imha edilmesine gerek yok, çünkü asıl evi zaten Avustralya'da" ifadeleri kullanıldı.







Biyogüvenlik riski taşımadığı belirlendi

Avustralya'da yapılan bir araştırma da Amerikan Yarış Güvercinleri Birliği’yle benzer bir doğrultuda Joe'nun "biyogüvenlik riski taşımadığını" belirledi. Öte yandan, kuşun neden sahte yarış etiketi taktığı hala belli değil. Ancak, Amerikan Yarış Güvercinleri Birliği’nin spor geliştirme müdürü Deone Roberts, AP haber ajansına sahte kimliklerin kullanımının "giderek daha fazla yaygın hale geldiğini" söyledi.



1, 9 milyon dolara satıldı

Roberts, “Yarış güvercinleri son derece değerli olabilir ve bir kuş Kasım ayında 1, 9 milyon dolara satıldı. Ama görünen o ki Joe tamamen farklı bir tür. Aslında Türk taklacı güvercini” dedi. Pigeon Rescue Melbourne'dan Lars Scott ise AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, "Bu tür kuşlar, uzun mesafelerde uçmak için yetiştirilmiyorlar, havada yaptıkları oyunlar için seviliyorlar. Bu yüzden gerçekten bir yarış güvercinine benziyorlar" açıklamasını yaptı.



Özür dilemek zorunda kalmıştı

Güvercin Joe Avustralya'nın katı hayvan ithalatı yasalarından kaynaklanan sorunlarla karşılaşan ilk hayvan değil. Aktör Johnny Depp ve o zamanki eşi aktris Amber Heard, 2015 yılında köpekleri Pistol ve Boo'yu yasadışı olarak, ülkeye özel jetleriyle ülkeye getirdikten sonra bir video yayımlayarak özür dilemek zorunda kalmıştı.