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Mesut Özil'in Arsenal'deki alacaklarını istemesi transferi zora soktu

Fenerbahçe'nin görüşme halinde olduğu yıldız futbolcu Mesut Özil'in Arsenal'deki alacağı 8 milyon eurodan vazgeçmeyeceği iddia edildi. Tıkanma noktasına geldiği belirtilen transferin gerçekleşmesi için tarafların yeni yollar bulması gerekiyor.

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Fenerbahçe taraftarı Mesut Özil'i beklerken yıldız futbolcuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bild gazetesinin haberine göre Mesut Özil, Arsenal'dan alacağı yaklaşık 8 milyon euro'dan vazgeçmeyecek. Yıldız futbolcunun alacaklarından vazgeçmemesi şimdilik Fenerbahçe'ye transferinin önüne geçiyor. Transferin gerçekleşmesi için kulüplerin yeni bir formül bulması gerekiyor.

Belözoğlu'ndan Mesut'la ilgili umut veren açıklamalar gelmişti
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Mesut Özil ile ilgili yaptığı açıklamada, "Her zamankinden daha yakın" ifadelerini kullanmıştı.

Mesut Özil'in Arsenal'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Arsenal, oyuncunun alacaklarına karşılık bonservisini vermek isterken oyuncu ise alacaklarını bırakmaya sıcak bakmıyor.

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