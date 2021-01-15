İzmir'in Seferihisar ilçesinde 4.0 şiddetinde deprem

AFAD'ın verilerine göre saat 20.20 sıralarında İzmir Seferihisar'da ilçesinde 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi. İzmir ve Manisa'dan hissedilen depremde, ilk edinilen bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 20.20'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.97 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Olumsuz herhangi bir ihbar yok

Depremin ardından AFAD'dan yapılan ilk açıklamada, "Seferihisar açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kandilli depremin şiddetini 3.9 olarak ölçtü

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Ege Denizi'nde meydana gelen depremin şiddetini 3.9 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 7.8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.