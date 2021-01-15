Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (15 Ocak 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 23.664'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 921'i semptomatik olmak üzere 8 bin 314 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 373 bin 115'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 169 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 9 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 9 bin 109 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 246 bin 47'ye yükseldi. Toplam test sayısı 27 milyon 66 bin 653'e, ağır hasta sayısı ise 2 bin 311'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,5 oldu.



