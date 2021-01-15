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Türkiye'den Ukrayna'ya giden turistlere karantina zorunluğunu kaldırıldı

Demirören Haber Ajansı

Ukrayna, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen turistlere getirdiği 14 günlük karantina zorunluğunu kaldırdı.

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Ukrayna Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaygınlığına göre ülkelerin farklı kategorilere ayrıldığı listeyi güncelledi.

Daha önce 'kırmızı' kategoride bulunan Türkiye’nin 'yeşil' kategoriye geçmesiyle Türkiye’den ülkeye gelen ziyaretçiler için 14 günlük karantina (izolasyon) uygulaması kaldırıldı. Türkiye, Ukrayna’da 18 Aralık 2020’den bu yana 'kırmızı' listede bulunuyordu.

Ukrayna’da 'kırmızı' kategorideki ülke sayısı son bir haftada 78’den 66’ya geriledi.

PCR test sonucu ibraz etme zorunluluğu kalktı

Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "Ukrayna makamlarınca Kovid-19’un yaygınlığına göre ülkeler 'kırmızı' veya 'yeşil' kategoriye alınmaktadır. Bugün itibarıyla ülkemizin 'yeşil' listede yer aldığı görülmektedir. Buna göre; PCR test sonucu ibraz etme zorunluluğu kaldırılmıştır" bilgisine yer verildi.

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