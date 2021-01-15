Diyarbakır'da tüm zamanların yatırım rekoru kırıldı

DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, geçen yılın ocak-kasım döneminde kentte 241 yatırım teşvik belgesiyle tüm zamanların rekorunun kırıldığını belirterek, "1,81 milyar sabit yatırım ve 15 bin 570 yeni istihdamla hedeflerimize daha da yaklaşıyoruz" ifadesini kullandı.

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DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından terörle mücadelede elde edilen başarıyla huzura kavuşan şehirde yapılan yatırımlara ilişkin verileri paylaştı.

Vali Karaloğlu, "Daha iyisi için çalışıyoruz. Zorlu salgın sürecine rağmen Diyarbakır'da 2020 Ocak-Kasım döneminde 241 yatırım teşvik belgesi ile tüm zamanların rekoru kırıldı. 1,81 milyar sabit yatırım ve 15 bin 570 yeni istihdamla hedeflerimize daha da yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

2020 yılı içinde Diyarbakır'da 1028 iş yeri, 229 şirket kapanırken; 4 bin 556 yeni iş yeri ve 1994 yeni şirketin açıldığını bildiren Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Kamu, belediye, ticaret ve sanayi odaları, yatırımcı ve girişimcilerin ortak akılla oluşturduğu enerjiyle Diyarbakır'ı yatırım ve istihdamda Türkiye'nin lokomotiflerinden biri yapmaya kararlıyız."