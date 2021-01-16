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İran 5.5 büyüklüğünde depremle sallandı

İRAN'ın güneyinde yer alan Hürmüzgan eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge ilçesi olan deprem, yerel saatle 01.01'de kaydedildi.

Basra Körfezi kıyısında bulunan eyaleti sarsan depremin 19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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