Davutoğlu'ndan MHP'ye Selçuk Özdağ tepkisi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ'a yönelik yapılan saldırıyla ilgili konuştu. Özdağ'ı hastanede ziyaret eden ve yarın ameliyata alınacağını duyuran Davutoğlu, MHP lideri Bahçeli'ye saldırıyı kınaması için çağrı yaptı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıya ilişkin, "Hiçbir şekilde üstü örtülemeyecek, suskunlukla karşılanamayacak bir siyasi terörle karşı karşıyayız." dedi.

Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı canlı yayında bir siyasinin evinin önünde saldırıya uğramasının "terör faaliyeti" olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin en tanınmış siyasilerinden birine, milletin birliği ve beraberliği için her türlü çabayı gösteren, 15 Temmuz sonrası FETÖ Araştırma Komisyonunda çetin mücadele veren bir siyasetçiye yapılan saldırıyla ilgili gereğinin yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayan Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Hiçbir şekilde üstü örtülemeyecek, suskunlukla karşılanamayacak bir siyasi terörle karşı karşıyayız. Biz bir yola çıktık mı kararlılıkla çıkarız. Karşımıza kim çıkarsa çıksın, ister terör örgütleri isterse bu şekilde mafyavari çete örgütleri bilsinler ki son nefesimize kadar hukuk mücadelemizi verir ve geri adım atmayız.

Bahçeli'ye Selçuk Özdağ çağrısı

Sayın Bahçeli de genel başkan yardımcısının son günlerde Selçuk Özdağ'ı hedef alan açık tehditleri, hakaretlerinden sonra çıkıp açık bir şekilde bu terör faaliyetini kınadığını ifade etmelidir.

Terör Ankara'ya indi iddiası

Türkiye'nin milli birliğini beraberliğini korumak sadece dağdaki teröristlerle mücadele etmek olmaz. Ankara'nın ortasına terör inmişse, Ankara'nın ortasında siyasileri, gazetecileri tehdit ediyorsa, saldırıyorsa, öldürmeye teşebbüs ediyorsa terör Ankara'ya inmiş demektir. Biz buna izin vermeyeceğiz."