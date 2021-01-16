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Filistin 15 yıl aradan sonra sandık başına gidiyor

FİLİSTİN Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra meclis ve devlet başkanını belirleyecek seçimlerin yapılması kararı verdi.

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WAFA ajansının haberinde, “Karara uygun olarak yasama meclisine seçimler 22 Mayıs 2021’de, devlet başkanlığı seçimleri 31 Temmuz 2021’de yapılacak” ifadelerine yer verildi. Seçimler sonucu Filistin’de 120 koltukluk meclis kurulacak. Oylama hem Batı Şeria hem de Gazze’de yapılacak.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bugün Merkez Seçim Komitesi Başkanı Hanna Naser ile görüştü.

Filistin Meclisi’ne son seçimler 2006’da yapılmış, seçimleri Hamas hareketi kazanmıştı. Mahmud Abbas’ın kazandığı devlet başkanlığı seçimleri de 2005’te yapılmıştı.

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