BIST 1.524
DOLAR 7,46
EURO 9,01
ALTIN 437,81
HABER /  DÜNYA

Trump’la ilgili bomba iddialar: Washington’dan ayrılıyor

Donald Trump, ABD'nin yeni Başkana Joe Biden’ın göreve başlamasından bir gün önce başkent Washington’dan ayrılacağı iddia edildi.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevini yeni Başkan Joe Biden'a devretmesine günler kala bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Trump, Biden'ın 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek yemin töreninden bir gün önce başkent Washington'dan ayrılacak. Kimliğini gizli tutmak isteyen kişi, Trump'ın Ortak Üs Andrews’te düzenlenecek bir törenle gönderileceğini belirterek; törenin kırmızı halı ve askeri bando da dahil ayrıntılı bir şekilde planlandığını öne sürdü.

Pence ve Harrıs’ten telefon görüşmesi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, dün halefi Kamala Harris ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Harris ve seçilmiş Başkan Joe Biden’ın göreve başlamasına günler kalmışken yapılan telefon görüşmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı.

ABD medyasına yansıyan bir habere göre, Pence telefon görüşmesinde Harris’e tebriklerini iletti. Haberde, ikilinin Başkanlık seçim kampanyası sırasında birbirleriyle tartışmalarından bu yana ilk kez konuştuklarının da altı çizildi.

Öte yandan Başkan Donald Trump, Biden’ın yemin törenine katılmayacağını söylerken, Pence katılacağını bildirmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bir parti atağa geçti! Siyasi partilerin üye sayılarında kritik değişiklikler var Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul’da 5 ilçede 21 adrese PKK operasyonu
Filistin 15 yıl aradan sonra sandık başına gidiyor
İran 5.5 büyüklüğünde depremle sallandı
DSÖ'den dikkat çeken 'aşı pasaportu' açıklaması
Davutoğlu'ndan MHP'ye Selçuk Özdağ tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Conte telefonda görüştü
İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlaması hatırlatması
İngiltere'den havalanan uçak koronavirüs şüphesiyle Şanlıurfa'ya acil iniş yaptı
Gazeteci Mehmet Orhan Uğuroğlu'na saldıran zanlılardan 3'ü yakalandı
Diyarbakır'da tüm zamanların yatırım rekoru kırıldı
Yorumlar